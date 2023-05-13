Українські розвідники отримають 105 німецьких безпілотників Vector - ГУР Міноборони

Українські розвідники отримають 105 безпілотників Vector у рамках контракту Міністерства оборони України з німецькою компанією - виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Це вже друга партія дронів Vector для української армії, профінансована урядом Федеративної Республіки Німеччина. У серпні 2022 року Україна замовила й отримала 33 німецьких БПЛА цієї ж моделі, і вони показали свою високу ефективність на полі бою", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, зазначається, що для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: БПЛА у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки. Безпілотник оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дає змогу цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість - до 72 км/год. Тривалість одного польоту - 120 хвилин.

Крім того, завдяки захищеним каналам передання даних Vector під час бойових місій може в режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

БПЛА оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дають змогу автоматично ідентифікувати об'єкти та передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

"Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України висловлюють подяку німецькому народові за черговий важливий внесок, що зміцнює технологічну перевагу української армії та наближає перемогу України над агресивною тиранією", - заявило ГУР МО.