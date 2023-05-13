Зеленський зустрівся в Римі з президентом Італії Серджо Матареллою

У столиці Італії відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського, який прибув з офіційним візитом до Риму.

Його зустрів президент Італії Серджо Маттарелла.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, Зеленський висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності, подякував за комплексну допомогу та наголосив на необхідності подальшого посилення міжнародного тиску на країну-агресора, зокрема, через нові санкції.

"У цій війні Італія була і залишається на правильному боці, на боці правди. Ми рухаємося в напрямку перемоги. Тому що перемога - це і є мир для нашої держави. Я впевнений, що суспільство Італії повністю поділяє наше ставлення, нашу справедливу боротьбу проти неспровокованої війни Росії", - сказав президент України.

Лідери країн окремо обговорили зусилля України з відновлення миру на основі української формули миру.

"Високо ціную готовність Італії долучитися до реалізації нашої формули миру. Розраховую на участь Італії в Глобальному саміті миру, який буде проведено цього року", - наголосив Зеленський.

Під час візиту у президента відбудуться також зустрічі з Папою Римським Франциском і прем'єр-міністром Джорджею Меллоні.