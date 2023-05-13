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11:37 13.05.2023

Російські окупанти вночі та вранці обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей 11 разів - ОК "Північ"

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Російські окупанти вночі та вранці обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей 11 разів - ОК "Північ"

Російські окупанти 11 разів обстріляли населені пункти в північних прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей з 22:00 п'ятниці до 9:00 суботи, повідомляють у Facebook Оперативного командування "Північ".

Як наголошується в повідомленні, під вогонь потрапили села Чернацьке, Рожковичі, Стара Гута, Вільна Слобода, Дем'янівка, Бачівськ і Бобилівка Шосткинського району Сумської області, Єлине і Клюси Корюківського району Чернігівської області, Заріччя і Медведівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

"З 22:35 до 22:50 зафіксовано 12 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Чернацьке... З 22:45 до 22:50 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Рожковичі... З 04:00 до 04:10 зафіксовано 4 приходи, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Стара Гута... З 04:15 до 04:20 зафіксовано 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода... З 04:10 до 04:25 зафіксовано 4 приходи, імовірно з міномету 120 мм, у районі н.п. Дем'янівка... З 04:30 до 04:35 зафіксовано 6 приходів, імовірно з міномету 120 мм, у районі н.п. Бачівськ", - ідеться в повідомленні.

"З 06:28 до 07:10 зафіксовано 8 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н.п. Єліне... З 06:30 до 06:50 зафіксовано 6 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, у районі н.п. Клюси... З 06:20 до 07:40 зафіксовано 21 прихід, імовірно, зі ствольної артилерії, у районі н. п. Заріччя. з 06:40 до 06:50 зафіксовано 5 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н. п. Медведівка... З 08:35 до 08:45 зафіксовано 4 приходи, імовірно з міномета 120 мм, в районі н. п. Бобилівка", - розповіли в ОК "Північ".

У всіх зазначених випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Теги: #війна #ок_північ

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