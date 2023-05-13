Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні розміром EUR2,7 млрд, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Попередньо відомо, що пакет може включати: 20 БМП "Мардер"; 30 танків "Леопард"; чотири ЗРК IRIS-T-SLM (12 пускових і сотні ракет до них); 200 розвідувальних БПЛА; 100 бронемашин; 100 автомобілів тилового забезпечення; 15 Gepard; велику кількість боєприпасів", - написав Єрмак у телеграмі в суботу.

Заступник глави Офісу президента подякував союзникам за надану допомогу.