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11:11 13.05.2023

Російська 72 ОМСБр відійшла зі своїх позицій на південь від Бахмута - британська розвідка

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Російська 72 ОМСБр відійшла зі своїх позицій на південь від Бахмута - британська розвідка

Сили оборони України просунулися вперед щонайменше на кілометр на південь від Бахмута Донецької області, а російська 72 окрема мотострілецька бригада (72 ОМСБр), відповідно, залишила свої позиції в цьому районі, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"За останні чотири дні частини російської 72-ї ОМСБр, ймовірно, в поганому порядку відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції. Українські сили відвоювали щонайменше кілометр території. Район має певне тактичне значення, оскільки він був російським плацдармом на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас", - ідеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що 72 ОМСБр є підрозділом 3 армійського корпусу РФ, який було створено восени 2023 року і який звинувачують у поганому моральному дусі й обмеженій боєздатності. "Його розгортання в такому вимогливому та важливому в оперативному плані секторі підкреслює гостру нестачу в Росії надійних бойових одиниць", - ідеться у зведенні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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