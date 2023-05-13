Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

У ніч на суботу, окупанти атакували Київ ударними дронами "Shahed", усі вони були збиті силами ППО, руйнувань і постраждалих не зафіксовано, повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Шоста повітряна атака на столицю з початку травня! Цього разу ворог здійснив напад використовуючи виключно безпілотні літальні апарати. Під час останньої повітряної тривоги, яка в Києві тривала 2,5 години, в повітряному просторі в напрямку столиці були виявлені, попередньо, іранські баражуючі боєприпаси "Shahed". Всі ворожі дрони, які рухалися курсом на Київ, успішно знищені! Дякуємо ППО! Черговий раз наші захисники відпрацювали відмінно! В столиці руйнувань та травмованих не зафіксовано. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями.", - поінформував Попко в телеграм-каналі КМВА.