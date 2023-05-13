Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний заявив, що РФ дуже ретельно готувала наступальну операцію на Україну, а угруповання військ для ведення наступальних дій змінювалося кілька разів.

"РФ - це країна, де військова наука, як я вважаю, розвинена на досить високому рівні. Відповідно, підходячи до такого питання як здійснення повномасштабної агресії проти України, підготовка до неї і планування заходів здійснювалося комплексно, стосовно всіх сфер діяльності ЗС РФ. Повірте мені, я в цьому переконаний: планувалася ця операція досить детально. Навіть угруповання військ, яке готувалося до ведення наступальних дій, - вони кілька разів змінилися", - сказав Залужний в інтерв'ю в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Він зазначив, що росіяни проводили навчання до повномасштабного вторгнення, проводили аналіз.

"Після цього відбувалася заміна і далі планувалися наступні кроки з тими частинами, які прибували. Це і нас, по-перше, заплутувало і давало їм можливість отримати більш ефективний результат", - сказав Залужний.