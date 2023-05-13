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08:11 13.05.2023

Залужний про підготовку України до повномасштабного вторгнення РФ: Було проведено величезний комплекс заходів

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Залужний про підготовку України до повномасштабного вторгнення РФ: Було проведено величезний комплекс заходів

Україна провела величезний комплекс заходів у рамках підготовки до повномасштабного вторгнення РФ, навчання дали змогу повністю змінити конфігурацію сил протиповітряної оборони, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Десь до кінця лютого ми вже вичерпали всі, скажімо так, можливості з нашої фантазії, що можна було зробити ще. Ми щось робили, потім перевіряли ефективність, доходили висновку, що рішення не ефективне - тоді воно змінювалося, знову відпрацювання повного комплексу. Знову оцінка, знову негативний результат. І таким чином прийшли до того, що є. Це був величезний комплекс заходів, величезна була напруга людей, які брали в цьому участь", - сказав Залужний в інтерв'ю в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

Так, за словами Залужного, бригади могли переміститися від Закарпаття до Київської області, Херсонської області і потім опинитися в Одеській області.

"Проведено великий комплекс навчань і не один, який дозволив нам повністю змінити конфігурацію сил ППО. У результаті чого зберегти цей потенціал, який зберігається досі. Проведено величезний комплекс заходів, колись ми зможемо про це розповісти більш детально", - сказав головнокомандувач ЗС України.

Він зазначив, що переміщалася і техніка, і ППО.

"Цей весь комплекс, який ми проводили, наштовхнув нас на думку, що в нас є тільки один варіант, який може в цій ситуації спрацювати. Цей варіант полягав у тому, що ми повинні були в короткий термін завдати противнику максимальних втрат, випустити з нього кров, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало", - наголосив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗС України, українські сили "були змушені за рахунок навіть того, щоб залишити деяку частину території, виснажувати противника, відтягувати його тил, його резерви".

 

 

Теги: #рф #україна #вторгнення #залужний

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