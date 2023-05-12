Президента Гватемали було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав президенту Гватемали Алехандро Джамматтеї орден князя Ярослава Мудрого I ступеня, яким його нагородив глава Української держави Володимир Зеленський.

"Україна вдячна Гватемалі за підтримку нашої країни від початку повномасштабного вторгнення РФ. Від імені президента України я нагородив президента Гватемали Алехандро Джамматтеї однією з найвищих українських нагород. Президент Джамматтеї був першим лідером із країн Латинської Америки, який відвідав Україну торік у найважчі часи війни", - сказав Кулеба на пресконференції з главою МЗС Гватемали Маріо Букаро в п'ятницю.

Зі свого боку президент Гватемали у себе у твіттері написав пост подяки за нагородження його орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

"Я вдячний за високу нагороду, якої сьогодні мене удостоїв уряд України, нагородивши орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня. Ласкаво просимо, міністре закордонних справ Дмитре Кулебо, Гватемала і надалі твердо підтримуватиме Україну в її боротьбі", - наголосив президент.

Відповідний указ №271/2023 про нагородження розміщено на сайті президента України.

Як повідомлялося, раніше Кулеба повідомив, що вирушив із візитом до Гватемали. На запрошення колеги Маріо Букаро Флореса він взяв участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД) і здійснив двосторонній візит.