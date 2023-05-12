США поки що не в змозі налагодити масштабне виробництво гіперзвукової зброї - доповідь

Сполучені Штати поки що не в змозі налагодити масове виробництво гіперзвукових ракет через відсутність налагодженого ланцюжка постачань комплектувальних і зацікавленості підприємств, ідеться в доповіді американського Інституту нових технологій Національної оборонної асоціації.

Ланцюжок для виробництва гіперзвукової зброї у великих кількостях, починаючи від сировини і перспективних підприємств, іще не налагоджено переважно через те, що Пентагон поки що не подає однозначних сигналів промисловості про те, чи серйозно він ставиться до купівлі таких ракет, наголошують у доповіді.

"За нашими оцінками, наявні ланцюжки... для виробництва гіперзвукової техніки, включно з виробничою базою, постачанням критично важливих матеріалів, випробувальною інфраструктурою і персоналом, не здатні підтримувати масштабного розгортання гіперзвукової зброї", - вважає авторка доповіді, наукова співробітниця інституту Ребекка Востенберг.

Робочі групи за участю представників промисловості, уряду та академічних кіл постійно заявляють, що немає "твердого сигналу про попит із боку уряду США на гіперзвук", зазначила Востенберг.

У результаті виробничі потужності гіперзвукової техніки дуже малі, з обмеженою кількістю постачальників та обмеженими виробничими потужностями, наголошують у доповіді.

"Компанії мають знати, що вони отримають віддачу від інвестицій, - сказала Востенберг. - Для того щоб компанії інвестували в необхідну інфраструктуру і персонал, має бути економічне обґрунтування".