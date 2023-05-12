Глава Мін'юсту Грузії повідомив про відмову ЄСПЛ у позові щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Європейський суд з прав людини не задовольнив позову адвокатів експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, з вимогою відтермінування відбування покарання з метою лікування в одній із зарубіжних клінік, заявив глава грузинського Мін'юсту Раті Брегадзе.

"Сьогодні було оприлюднено рішення Страсбурзького суду, згідно з яким у справі засудженого Міхеіла Саакашвілі "Саакашвілі проти Грузії" було дано відмову в його переведенні до Варшави (на лікування)", - сказав Брегадзе на брифінгу в п'ятницю.

Крім цього, за його словами, це рішення жодним чином не зобов'язує грузинську державу переводити Саакашвілі до будь-якого іншого лікувального закладу усередині країни.

Адвокати Саакашвілі подали позов до Страсбурзького суду 11 квітня 2023 року.

Що стосується переведення Саакашвілі з цивільної клініки назад до в'язниці, то, як заявляє Брегадзе, це буде зроблено, якщо дозволять лікарі. "Коли справа стосується здоров'я людини, ми завжди діємо відповідно до рекомендацій медперсоналу. Тому якщо лікарі порекомендують перевести його до пенітенціарного закладу, його переведуть. Наразі він перебуває в клініці "Вівамед", і на цьому етапі немає об'єктивних передумов для його переведення ні до іншої клініки, ні до пенітенціарного закладу. Відповідно, він продовжує лікуватися в клініці "Вівамед", - зазначив міністр.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали й відправили до в'язниці. 12 травня 2022 року його помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває нині. У Грузії Саакашвілі проходить за декількома кримінальними провадженнями. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Родичі експрезидента, його адвокати і представники опозиції періодично стверджують, що стан Саакашвілі критичний і його необхідно відправити на лікування за кордон.

У Мін'юсті Грузії і в тбіліській клініці "Вівамед" неодноразово заявляли, що Саакашвілі постійно відмовляється підкорятися рекомендаціям лікарів. Міністр юстиції Грузії заперечує, що Саакашвілі нібито не надають необхідного лікування в Грузії.