Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

Коаліція з 37 країн зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України проводить зустріч в Естонії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Core Group із 37 держав зібралася сьогодні в Таллінні, щоб просунути свою роботу над Спеціальним трибуналом і знайти рішення для його правових параметрів. Путін і його поплічники мають знати: те, що розпочалося як "спецоперація", завершиться спецтрибуналом. Міністре закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, спасибі за гостинність", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.

Наразі до коаліції входять 37 держав, включно з усіма країнами G7, країнами Європейського Союзу та низкою країн Глобального півдня. Результатом цієї роботи стане створення спецтрибуналу і початок його роботи.

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.