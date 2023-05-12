Події

17:19 12.05.2023

Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

1 хв читати
Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

Коаліція з 37 країн зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України проводить зустріч в Естонії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Core Group із 37 держав зібралася сьогодні в Таллінні, щоб просунути свою роботу над Спеціальним трибуналом і знайти рішення для його правових параметрів. Путін і його поплічники мають знати: те, що розпочалося як "спецоперація", завершиться спецтрибуналом. Міністре закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, спасибі за гостинність", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю.

Наразі до коаліції входять 37 держав, включно з усіма країнами G7, країнами Європейського Союзу та низкою країн Глобального півдня. Результатом цієї роботи стане створення спецтрибуналу і початок його роботи.

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

Теги: #коаліція #таллінн #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:08 09.05.2023
Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

14:55 04.05.2023
Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

Зеленський: Створення трибуналу - це одне з принципових питань для України

17:20 21.04.2023
Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

Костін: Що більше країн підтримають юрисдикцію трибуналу щодо агресії, то більше буде довіри та превентивного ефекту

21:36 14.04.2023
Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

Коста-Рика приєдналася до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України

20:39 03.04.2023
Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

Перший віцеспікер: Закликаємо Раду Європи брати активну участь у створенні спецтрибуналу щодо агресії РФ

19:58 31.03.2023
Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

20:11 21.03.2023
Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

Глава МЗС України та президент Європарламенту скоординували кроки щодо створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії

19:40 21.03.2023
Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

Зустріч коаліції країн за створення Спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України відбувається у Страсбурзі 21-22 березня

18:29 14.03.2023
Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

Резніков повідомив про створення "корабельної коаліції" на підтримку України

01:40 07.03.2023
До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн

До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Зеленський підписав указ про санкції щодо "Запоріжсталі"

Україна потребує чітких сигналів щодо майбутнього з НАТО - Зеленський у розмові з прем'єром Великої Британії

У районі Бахмута за добу 199 окупантів знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон

ОСТАННЄ

США поки що не в змозі налагодити масштабне виробництво гіперзвукової зброї - доповідь

Противник формує окрему мотострілецьку бригаду в Ставропольському краї РФ для посилення ворожих військ на території України

За добу українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

Зеленський оголосив про п'ять нових санкційних пакетів

Окупанти вже програли цю війну у своїх думках - Зеленський

Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Київ протестує через захоплення окупаційною владою Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі

Зеленський підписав указ про санкції щодо "Запоріжсталі"

Глава Мін'юсту Грузії повідомив про відмову ЄСПЛ у позові щодо переведення Саакашвілі на лікування за кордон

У Мелітополі підірвали окупаційного чиновника, за інформацією агресорів, він травмований

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА