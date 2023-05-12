Уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами - Шмигаль

Уряд України працює над можливістю надання компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми вже дали старт великій програмі "єВідновлення". Це грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Там, де можна відновити будинки, допомагатимемо з ремонтом. Йдеться про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали або на замовлення ремонтних послуг", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр заявив, що стосовно родин, які зробили ремонт самотужки, то уряд працює над рішенням надання їм компенсацій, і відповідне завдання поставлено віцепрем'єр-міністру з питань відновлення та профільним відомствам.

"Наступною програмою в житловій сфері стануть сертифікати для тих, чиє житло було повністю зруйноване і вже не підлягає ремонту. Працюємо над деталями цього проєкту теж", - заявив він.