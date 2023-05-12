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13:09 12.05.2023

Учасники Ставки розглянули темпи комплектування нових бригад ЗСУ технікою та боєприпасами

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Учасники Ставки розглянули темпи комплектування нових бригад ЗСУ технікою та боєприпасами

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив президент у своєму телеграм-каналі, під час засідання було заслухано доповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

"Оперативні командування "Одеса", "Північ" - також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - написав Зеленський.

Крім того, у рамках Ставки було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - уточнив глава держави.

 

Теги: #ставка #зеленський

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