Учасники Ставки розглянули темпи комплектування нових бригад ЗСУ технікою та боєприпасами

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив президент у своєму телеграм-каналі, під час засідання було заслухано доповіді командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала Олександра Сирського та командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

"Оперативні командування "Одеса", "Північ" - також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - написав Зеленський.

Крім того, у рамках Ставки було заслухано доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - уточнив глава держави.