Події

12:10 12.05.2023

Окупанти наступають на сході на кількох напрямках, ЗСУ ведуть оборону, яка включає і контрштурми - Маляр

1 хв читати
Окупанти наступають на сході на кількох напрямках, ЗСУ ведуть оборону, яка включає і контрштурми - Маляр

Російські окупаційні війська наступають на сході України на кількох напрямках одночасно, українські сили вживають заходів з оборони, які включають також контрштурми та інші активні дії, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Що зараз відбувається? Ворожі війська наступають на сході на декількох напрямках. Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурми та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватися та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - написала вона в телеграм-каналі в п'ятницю.

Маляр наголосила, що така ситуація на сході триває вже кілька місяців. "Усе! Більше нічого не відбувається", - додала заступник міністра.

 

Теги: #міноборони #ситуація #маляр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 12.05.2023
Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км - Маляр

Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км - Маляр

06:55 12.05.2023
ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

ВООЗ більше не вважає віспу мавп надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

18:16 11.05.2023
Резніков про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів: опанують процес планування, координації маневрів і ведення розвідки

Резніков про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів: опанують процес планування, координації маневрів і ведення розвідки

19:04 10.05.2023
Проходження військово-лікарської комісії стане швидшим і зручнішим

Проходження військово-лікарської комісії стане швидшим і зручнішим

16:18 10.05.2023
Маляр спростувала поширювану в російському просторі інформацію про нібито "ліквідацію українських командувачів"

Маляр спростувала поширювану в російському просторі інформацію про нібито "ліквідацію українських командувачів"

17:35 09.05.2023
Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

18:42 08.05.2023
Суд залишив у силі рішення щодо ексчиновника Міноборони Хмельницького, його притягнуть до адмінвідповідальності

Суд залишив у силі рішення щодо ексчиновника Міноборони Хмельницького, його притягнуть до адмінвідповідальності

02:18 07.05.2023
Мета окупанта – завоювати всю Україну: у Міноборони прокоментували заяви РФ

Мета окупанта – завоювати всю Україну: у Міноборони прокоментували заяви РФ

18:12 04.05.2023
У Міноборони повідомили про напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників

У Міноборони повідомили про напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства про зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників

21:05 03.05.2023
Серйозна гуманітарна криза стрімко розвивається в районі Мар'їнки

Серйозна гуманітарна криза стрімко розвивається в районі Мар'їнки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей відвідає Україну, РФ і Європу

В Офісі президента не зверталися до організаторів Євробачення щодо онлайн-виступу Зеленського

Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км - Маляр

Організатори "Євробачення-2023" відмовили Зеленському у виступі з промовою на фіналі конкурсу

Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

ОСТАННЄ

Щодня за допомогою системи "Шлях" західний кордон України перетинають до 3 тисяч чоловіків призовного віку

Болгарія заборонить в'їзд іноземним туристам із невідкритим шенгеном

Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

Спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей відвідає Україну, РФ і Європу

Окупанти почали розкрадати Кафедральний собор ПЦУ в Сімферополі - Держетнополітики

В Офісі президента не зверталися до організаторів Євробачення щодо онлайн-виступу Зеленського

У Запорізькій області за добу обстрілів зазнали 24 населені пункти - голова ОВА

ЗСУ прорвали деякі російські оборонні рубежі під Бахмутом - ISW

Окупанти завдали авіаудару по с. Архипівка Чернігівської області, поранені дві жительки, згоріли три житлові будинки - ОК "Північ"

Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені - Остін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА