Окупанти наступають на сході на кількох напрямках, ЗСУ ведуть оборону, яка включає і контрштурми - Маляр

Російські окупаційні війська наступають на сході України на кількох напрямках одночасно, українські сили вживають заходів з оборони, які включають також контрштурми та інші активні дії, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Що зараз відбувається? Ворожі війська наступають на сході на декількох напрямках. Ми здійснюємо оборону. Оборонні заходи включають не лише в прямому сенсі оборону, а й контрштурми та активні дії. Попри те, що ворог сильний, наші оборонці не дають йому просуватися та подекуди відкидають ворога назад і потужно знищують", - написала вона в телеграм-каналі в п'ятницю.

Маляр наголосила, що така ситуація на сході триває вже кілька місяців. "Усе! Більше нічого не відбувається", - додала заступник міністра.