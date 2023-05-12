Події

11:46 12.05.2023

Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

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Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

Рівень води в р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро" знизився за минулу добу на 21 см і станом на 10:30 п'ятниці становив 9 259 см за Балтійською системою висот, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації (КМВА) з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається I (жовтий), проте наразі у м. Києві не зафіксовано аварійних підтоплень.

"Усе ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько 15-20 см - острови в парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об'єкти та житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", - розповів він.

 

Теги: #вода #київ #дніпро

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