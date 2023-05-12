Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км - Маляр

Українські захисники просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км, жодної позиції в Бахмуті цього тижня не втрачено, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"А реальна ситуація протягом тижня така, що попри наявність зброї ворогу не вдалося реалізувати свої плани; ворог зазнав великих втрат живої сили; наші оборонці просунулися на бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції в Бахмуті цього тижня ми не втратили", - написала вона в телеграм-каналі.

Вона наголосила, що протягом тижня в російських телеграм-каналах і ЗМІ провідною темою залишався Бахмут. Заступниця міністра зазначила, що водночас ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, імовірно, маючи на меті виправдати реальну ситуацію.

"Аналіз повідомлень свідчить, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне. Як ворог висвітлює інформацію про бої у Бахмуті? Хвалить себе, розповідає про нібито успіх та вигадує сюжети про наше військове командування", - додала вона.