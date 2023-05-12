Організатори "Євробачення-2023" відмовили Зеленському у виступі з промовою на фіналі конкурсу

Організатори "Євробачення" відмовили президенту України Володимиру Зеленському у виступі з промовою на фіналі конкурсу, мотивуючи "небажанням політизувати захід", повідомляє The Times.

"Прохання українського лідера про несподівану появу відео під час фіналу, в якому він (Зеленський - ІФ-У) мав закликати 160-мільйонну світову аудиторію продовжувати підтримувати його країну перед обличчям російської агресії, відхилили організатори заходу", - ідеться в повідомленні на сайті видання.

Зазначається, що Європейський мовний союз (EBU), який об'єднує понад 100 мовних компаній, що спостерігають за конкурсом, а BBC виступає як ведучий цього року, "стурбовані тим, що поява президента може політизувати захід".

"Конкурс пісні "Євробачення" - це міжнародне розважальне шоу, в якому діють суворі правила і принципи, встановлені з часу його створення. У рамках цього одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу", - цитує позицію організаторів конкурсу The Times.