Двоє людей поранені внаслідок вечірнього обстрілу Бериславського району на Херсонщині

У четвер увечері, 11 травня, російські окупанти обстріляли с. Одрадокам'янка Бериславського району (Херсонська обл.), двоє людей дістали поранення, повідомив голова районної військової адміністрації Володимир Литвинов.

"Росіяни вкотре обстріляли Бериславщину. Під ударом ворога опинилося с.Одрадокам'янка Тягинської територіальної громади. Внаслідок обстрілу подружжя пенсіонерів отримало поранення і було доставлено до лікарні", - написав він у телеграм-каналі.