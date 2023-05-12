ЗС України за добу відбили 44 ворожі атаки

За минулу добу четверга, 11 травня, ЗС України відбили 44 атаки російських окупантів на чотирьох напрямках, повідомили в Генштабі.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають у містах Бахмут і Мар'їнка", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Зокрема, на лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва.

На бахмутському напрямку противник продовжує наступ. Тривають бої в місті Бахмут. Минулої доби ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Ступочок.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки біля Мар'їнки.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у Новомихайлівки, успіху не мав.