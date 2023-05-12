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07:00 12.05.2023

Трамп подав апеляцію на рішення суду про виплату $5 млн за наклеп

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Трамп подав апеляцію на рішення суду про виплату $5 млн за наклеп

Експрезидент США Дональд Трамп оскаржив рішення суду в Нью-Йорку, який визнав його винним у нанесенні побоїв і наклепі щодо журналістки Джин Керролл і наказав виплатити $5 млн, повідомляє телеканал CNN.

"Адвокати Трампа подали в четвер апеляцію до апеляційного суду другого округу США", - ідеться в повідомленні.

У вівторок присяжні визнали 45-го американського президента винним у завданні побоїв Керролл і наклепі проти неї. При цьому присяжні відкинули твердження журналістки про те, що Трамп зґвалтував її 1996 року, однак визнали, що він несе відповідальність за домагання. Колишнього главу Білого дому зобов'язали виплатити $2 млн за нанесення побоїв і $3 млн за наклеп.

 

 

Теги: #суд #трамп #апеляція

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