Події

06:52 12.05.2023

За добу окупанти завдали 65 ракетних і авіаударів, здійснили 95 обстрілів із РСЗВ

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За добу окупанти завдали 65 ракетних і авіаударів, здійснили 95 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу ворог завдав 6 ракетних ударів, частину з них по Слов'янську, Костянтинівці та Запоріжжю, постраждали мирні жителі, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Крім того, зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів і 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в ранковому зведенні на фейсбук-сторінці.

Зокрема, противник на сіверському та слобожанському напрямках завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське і Уралове Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Українське, Зноб-Новгородське, Мурав'ї, Червоне, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка - Луганської.

На лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдали авіаударів поблизу Греківки, Верхньокам'янського, Спірного та Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове і Веселе на Донеччині.

На бахмутському напрямку росіяни завдали авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На мар’їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Гостре, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів біля Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти завдали авіаударів по районах Малої Токмачки, Омельника та Кізомиса. Обстріляли населені пункти Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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