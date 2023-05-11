Резніков про передання Україні далекобійних ракет: через Shadow of the Storm проб'ється сонячне світло нашої свободи
Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на інформацію про передання Великою Британією українським силам ракет великої дальності Storm Shadow.
"Прогноз погоди пророкує циклон, що рухається з Великої Британії в бік України, який принесе із собою шторми. Через Shadow of the Storm прорветься сонячне світло нашої свободи та проллє світло на нашу перемогу", - написав Резніков у твіттері.
Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив про передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow.
Дальність дії Storm Shadow - близько 250 км - ненабагато менша, ніж в американських тактичних балістичних ракет ATACMS, які США раніше відмовлялися постачати Україні. CNN нагадує, що радіус застосування американської зброї, наразі переданої Києву, не перевищує 78,8 км.