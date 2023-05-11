Протягом доби ворог завдав шести ракетних і 46 авіаударів, здійснив 69 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав шести ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя, також зафіксовано 46 авіаційних ударів і 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну й адміністративну інфраструктуру.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби окупанти здійснили понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Тривають запеклі бої в містах Бахмут і Мар'їнка.

На волинському та поліському напрямках ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. РФ продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Білорусі для підготовки та бойового узгодження підрозділів ЗС країни-агресора, сформованих за мобілізацією, для подальшого їх залучення до ведення бойових дій на території України.

На північному та слобожанському напрямках окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Упродовж доби противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області. Здійснив мінометні й артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

На куп'янському напрямку протягом доби окупанти наступальних дій не проводили. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне, окрім цього, від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Тривають бої в місті Бахмут. За добу противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Ступочки. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, також обстріляли населені пункти Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку підрозділи ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Водночас противник обстріляв населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Противник завдав авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівки, обстріляв населені пункти Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборону, також завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Мала Токмачка, Омелянка та Кізомис. Окрім цього, ворог здійснив обстріли населених пунктів поруч із лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.