Події

19:13 11.05.2023

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

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За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки агресора

За добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, повідомляє Генеральний штаб ЗС України у зведенні, опублікованому ввечері в четвер.

Також за добу українські захисники знищили 7 ворожих БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили окупантів, а також 1 склад боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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