Росіяни ще тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Станом на 16.00 четверга російські окупаційні війська ще тричі обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей із різного виду озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 11:30 до 12:00 зафіксовано сім приходів, імовірно, з міномета 120 мм, у районі н.п. Українське. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Близько 12:00 противник скинув, імовірно, НАР (некеровану авіаційну ракету - ІФ-У) з гелікоптера в районі н.п. Галаганівка, зафіксовано чотири приходи. Інформації про жертви серед мирного населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходило.

Також із 15:35 до 15:50 було зафіксовано три приходи, найімовірніше, з міномета 120 мм, у районі н.п. Зноб-Новгородське. Інформації про втрати серед мирного населення або пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.