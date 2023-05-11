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17:12 11.05.2023

Представники Хорватії на "Євробаченні-2023" заявили про антивоєнний сенс їхньої пісні та закликали зупинити війну - Мінкультури України

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Представники Хорватії на "Євробаченні-2023" заявили про антивоєнний сенс їхньої пісні та закликали зупинити війну - Мінкультури України

Представники Хорватії на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" - гурт Let 3 - заявили, що їхня пісня антивоєнна, й закликали зупинити війну, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"9 травня в Ліверпулі завершився перший півфінал "Євробачення". До десятки, яка виступить у суботу, приєдналася Хорватія. На пресконференції після завершення ефіру музиканти заявили, що їхня пісня - антивоєнна, і закликали зупинити "бісову війну", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.

У відомстві зазначають, що ще коли тільки-но гурт Let 3 було обрано представником Хорватії на "Євробаченні", глядачі інтерпретували пісню як імовірну критику президента Росії Володимира Путіна та його вторгнення в Україну.

"Під час перформансу соліст Let 3 на сцені співає в гротескному костюмі Гітлера. Учасники гурту виступають на сцені в барвистих костюмах, які водночас нагадують офіцерські мундири, а під час виступу один із них виносить на сцену муляжі ракет", - нагадали в міністерстві.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Вона представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

За результатами глядацького голосування в першому півфіналі до фіналу конкурсу пройшли: Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія та Норвегія.

Крім того, до фіналу автоматично проходять Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія та Україна як країна-переможниця "Євробачення-2022".

Другий півфінал "Євробачення-2023" відбудеться 11 травня, а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.

Теги: #хорватія #євробачення_2023

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