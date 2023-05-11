Події

15:50 11.05.2023

Майже 1,5 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

1 хв читати
Майже 1,5 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

У зв'язку з російською збройною агресією проти України постраждали вже 1 464 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1464 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина – зруйновані (523 – об’єкти)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 91 одиницю, основна частина яких припадає на Херсонську область (47 одиниць).

Згідно з повідомленням, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях.

Зокрема, загалом постраждали: клубні заклади - 701; бібліотеки - 555; музеї та галереї - 77; театри та філармонії - 23; заклади мистецької освіти - 108.

"Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - йдеться в повідомленні.

Теги: #пошкодження #руйнування #мінкультури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:42 09.05.2023
Унаслідок ворожого ракетного удару по Харківщині постраждала транспортна інфраструктура

Унаслідок ворожого ракетного удару по Харківщині постраждала транспортна інфраструктура

12:12 08.05.2023
Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

Програма компенсацій за зруйноване житло має встановити реалістичну вартість квадратного метра для стимулювання ринку - думка

07:24 06.05.2023
Попередньо п'ятеро людей постраждали в результаті нічного авіаудару по Глухову в Сумській області

Попередньо п'ятеро людей постраждали в результаті нічного авіаудару по Глухову в Сумській області

19:34 05.05.2023
Через війну в Україні пошкоджено понад 1400 медзакладів, 177 зруйновано вщент

Через війну в Україні пошкоджено понад 1400 медзакладів, 177 зруйновано вщент

11:28 05.05.2023
Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

10:41 03.05.2023
Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

Комісія Мінкультури передала заповіднику "Києво-Печерська лавра" вже третину майна, що перебувало в користуванні УПЦ (МП)

10:37 01.05.2023
Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

19:11 28.04.2023
Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

Адміністрування переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, знову перейшло до Мінкультури

13:10 28.04.2023
Ткаченко поки що не бачить необхідності об'єднувати Мінкультури з іншими міністерствами

Ткаченко поки що не бачить необхідності об'єднувати Мінкультури з іншими міністерствами

12:50 28.04.2023
Після деокупації Криму і Донбасу там буде потрібна "лагідна українізація" - Ткаченко

Після деокупації Криму і Донбасу там буде потрібна "лагідна українізація" - Ткаченко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

ППО України вже може перехоплювати до 90-100% ворожих ракет - ЗМІ

У будівлі Київради проводить обшук ДБР, міська влада сприятиме правоохоронцям у межах процесуальних норм

Атака Кремля дронами була організована Росією - Зеленський

ОСТАННЄ

Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

Єврокомісар з питань внутрішніх справ відвідала Ірпінь

У Туреччині розраховують на продовження Чорноморської зернової ініціативи

Міністр оборони Великої Британії підтвердив передання Україні ракет великої дальності Storm Shadow

Війна в Україні забрала життя щонайменше 8791 цивільного, 14 815 поранено - ООН

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300

Українська співачка Руслана виступила на прийомі прем'єра Великої Британії

До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА