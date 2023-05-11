Майже 1,5 тис. об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

У зв'язку з російською збройною агресією проти України постраждали вже 1 464 об'єкти культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1464 об’єкти культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина – зруйновані (523 – об’єкти)", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 91 одиницю, основна частина яких припадає на Херсонську область (47 одиниць).

Згідно з повідомленням, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях.

Зокрема, загалом постраждали: клубні заклади - 701; бібліотеки - 555; музеї та галереї - 77; театри та філармонії - 23; заклади мистецької освіти - 108.

"Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - йдеться в повідомленні.