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14:13 11.05.2023

До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

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До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

До Києва прибула перша партія із шести вагонів метрополітену в рамках допомоги українській столиці від Варшави, повідомила пресслужба київського міського голови.

"Оглянув сьогодні першу партію - шість вагонів метрополітену, які київська підземка отримала від Варшави як благодійну допомогу. Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60 виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену", - сказав Кличко, слова якого наводить пресслужба в телеграм-каналі в четвер.

Як нагадав Кличко, постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року.

Як зазначив мер столиці, отримані вагони належать до рухомого складу серії №717, який також експлуатують у київському метро. Їх насамперед буде використано як технічних донорів для капітальних ремонтів рухомого складу.

"Для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу - радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатують і у Варшавському метро. Ця допомога наших польських друзів забезпечить безперебійну роботу Київського метрополітену, безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів", - наголосив Кличко.

 

Теги: #метро #кличко #варшава #київ #вагони

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