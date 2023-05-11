У будівлі Київради проводить обшук ДБР, міська влада сприятиме правоохоронцям у межах процесуальних норм

У будівлі Київської міської ради проводить обшук територіальне управління Державного бюро розслідувань, повідомляє пресслужба Київради з посиланням на заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка.

"У будівлі Київської міської ради Територіальне управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київської міської ради", - повідомив Бондаренко, слова якого наводить пресслужба Київради.

Як зазначив Бондаренко, раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, уже надавалися слідчим безперешкодно.

"Разом із цим, у разі намагання отримати і доступ до кабінетів безпосередньо у Київській міській раді, відеозаписи камер спостереження або інше – будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте у рамках процесуальних норм", - зазначив заступник міського голови - секретар Київської міської ради.

Бондаренко також додав, що відеозапис слідчих дій, а також роботу журналістів під час їх проведення правоохоронці заборонили.