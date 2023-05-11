Події

10:48 11.05.2023

Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

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Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

Рівень води р. Дніпро в Києві біля мосту "Метро", як порівняти з попереднім днем, збільшився на 10 см, водночас цей показник на 30 см нижчий за максимальні середини квітня, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 10:00 11 травня рівень води р. Дніпро у м. Києві біля мосту "Метро" становить 9 280 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 13°C. Порівняно з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 10 см. Жодних негативних наслідків цей підйом не несе. Адже до критичного показника для столиці ще близько 1,5. Теперішня висота повені на 30 см менша за максимальні показники в середині квітня. Тож наразі загроз для Києва немає", - сказав начальник КМВА Сергій Попко, слова якого наводить пресслужба в четвер.

За його даними, аварійних підтоплень у місті Києві не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий). "При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 30 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови в парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об'єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", - сказав Попко.

Теги: #київ #дніпро #рівень_води

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