Міноборони РФ у квітні завербувало до 10 тис. засуджених для війни в Україні - британська розвідка

Міністерство оборони РФ розширило схему вербування російських засуджених для участі в бойових діях в Україні з початку 2023 року.

Як повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в четвер уранці, лише у квітні 2023 року лави російських військових поповнили, імовірно, до 10 тисяч засуджених.

У розвідці зазначають, що з літа 2022 року військовополонених переважно набирали для операцій приватної військової компанії "Вагнера" в Україні, однак це угруповання, найімовірніше, втратило доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли загострилася його публічна ворожнеча з Міноборони держави-агресора.

"Кампанія Міноборони з вербування ув'язнених є частиною ширших та інтенсивніших зусиль російських військових зі збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російської громадськості", - наголошується у зведенні.