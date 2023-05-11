Події

07:15 11.05.2023

ЗС України відбили за добу 39 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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ЗС України відбили за добу 39 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України за добу відбили 39 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають у містах Бахмут і Мар'їнка", - йдеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі й далі перебувають певні підрозділи ЗС РФ.

На сіверському та слобожанському напрямках протягом ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове - Донецької.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаційних ударів по районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Обстріляв населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Дудчани, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Берегове, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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