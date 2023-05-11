11 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 442 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 442 RUSSIAN AGRESSION

11 травня відзначають Всесвітній день обізнаності про его.

В Англії - День очікування Мері Поппінс, у США - День без дієт.

Цього дня, в 1927 році було створено Американську академію кіномистецтв, яка заснувала премію "Оскар".

Православна церква вшановує пам'ять святителя Кирила, єпископа Турівського.

Всесвітній день обізнаності про его

11 травня відзначається Всесвітній день обізнаності про его. Його відзначають у всьому світі з 2018 року. Свято започаткувала неприбуткова громадська організація Ego Awareness Movement (Рух обізнаності про его). Дата має конкретну мету - допомогти людям, які страждають від егоїзму.

Фахівці в сфері душевного здоров'я стверджують, що егоїстична поведінка не приносить людині щастя, а якщо вона приносить їй задоволення, то лише короткострокове.

День очікування Мері Поппінс

Це свято має для жителів Англії величезне значення. Цього дня вони не зачиняють вхідні двері на ніч, щоб Мері могла зайти в гості і випити з ними традиційний вечірній чай із печивом.

День без дієт (Національний день, коли можна їсти все, що хочеться)

Сьогодні той винятковий день, коли кожен житель США може влаштувати справжнє свято своєму шлунку.

Достеменно не відомо, хто і коли придумав його відзначати, за однією з версій засновником цього свята дозволеної обжерливості був Томас Рой, ексрадіоведучий, телеактор і співзасновник Wellcat Holidays & Herbs. Свято стало відомим саме як день, який абсолютно не підходить для дотримання будь-яких дієт.

Сьогодні можна насолодитися їжею, яку ви дійсно обожнюєте. Сьогодні той день, коли можна не заглядати в список забороненої дієтою їжі, можна дозволити собі ласощі або ту страву, яку ви ніколи не стали б куштувати за звичайних обставин.

День народження Американської академії кіномистецтв, яка заснувала премію "Оскар"

11 травня 1927 року було засновано Академію кінематографічних мистецтв і наук.

Ідея її створення належить Луїсу Барту Маєру, найвідомішому і найбагатшому голлівудському продюсеру того часу. Однією з головних причин появи Академії було бажання продюсерів, захиститися від профспілкового руху, який наприкінці 1920-х років набував дедалі більшої популярності.

Першим президентом Академії став Дуглас Фербенкс. Він і запропонував заснувати приз для вшанування видатних досягнень у світі кіно - "Нагороду академії за заслуги", яка згодом отримала назву "Оскар".

Окрім щорічного вручення кінопремії "Оскар", Академія також щороку нагороджеує студентською премією Академії і вручає не більше п'яти премій "Ніколл" кінодраматургам. Ще Академія управляє бібліотекою Маргарет Геррік і Центром навчання кіномистецтва імені Пікфорд у Голлівуді. Штаб-квартира Академії розташована в Беверлі-Гіллз (штат Каліфорнія, США).

Ще цього дня:

1907 - У Києві засновано Українське наукове товариство;

1914 - Переліт Київ-Гатчина (1277 км за 7 годин 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим на "Ньюпорі-IV";

1928 - У Нью-Йорку розпочато першу у світі регулярну трансляцію телепередач;

1970 - У Маріуполі відкрито першу тролейбусну лінію;

2014 - Псевдореферендуми в Донецькій і Луганській областях 2014 року щодо статусу цих областей.

Церковне свято

День пам'яті святителя Кирила відзначають 11 травня.

Майбутній єпископ народився в XII столітті в невеликому місті Турові, розташованому на річці Прип'ять. З юних років старанно вивчав Святе Письмо. Ставши дорослим, Кирило прийняв постриг у Борисоглібському монастирі.

Іменини: Максим, Анна, Віталій, Кирило.