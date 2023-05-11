Мер Мелітополя розповів, хто понесе відповідальність за антиукраїнські дії після деокупації Запорізької області

Нести відповідальність після деокупації Мелітополя та Запорізької області будуть колаборанти, організатори псевдореферендуму, пропагандисти та агітатори, заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти намагаються залякати жителів (тимчасово окупованих територій – ІФ-У) та брешуть про відповідальність, яку нібито нестимуть усі, хто жив в окупації… розвіяв фейки окупантів і розповів, кому треба боятися деокупації", - сказав Федоров в ефірі телемарафону "Єдині" новини".

За його словами, єдині, хто підпадає під відповідальність, це колаборанти, які зрадили українську державу, зокрема організатори референдуму, зрадники, які пішли служити окупантам у фейкових органах влади та силових структурах, пропагандисти та агітатори.