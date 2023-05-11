Лубинець обговорив з головою МАГАТЕ безпеку співробітників "Енергоатому" та ядерну безпеку миру

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець обговорив із головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі безпеку співробітників "Енергоатому" та ядерну безпеку миру.

"Під час двосторонньої зустрічі порушили тему безпеки співробітників Енергоатому, депортації працівників та їхніх сімей, а також глобальне питання ядерної безпеки світу", - написав Лубинець у телеграм-каналі.

Лубинець зазначив, що вдячний Гроссі за створення та очолення місії на Запорізькій АЕС. Незважаючи на свідомі загрози російських військових та обстріли, гендиректор МАГАТЕ неодноразово відвідував атомну електростанцію на тимчасово окупованій території.

Більше того, МАГАТЕ розширило свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час повномасштабного вторгнення Росії.

"Вважаю, що це має бути прикладом для всіх "стурбованих", не просто на словах підтримувати Україну, а реальними та ефективними діями вирішувати такі складні проблеми", - зазначив омбудсмен.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини виступив з ініціативою, щоб МАГАТЕ спільно з Офісом омбудсмена зробили спеціальну доповідь з питань дотримання прав співробітників МАГАТЕ та їхніх сімей, депортації та безпеки загалом.

Гроссі подякував за ідею і підкреслив, що попрацює над цим питанням.

"Подальше обговорення цієї ідеї відбудеться під час наступного візиту пана Гроссі в Україну", - підсумував Лубинець.