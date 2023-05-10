Не можна недооцінювати Росію, як би не була готова Україна до контрнаступу, вважає Столтенберг

Незважаючи на значну допомогу країн Заходу з надання Україні військової допомоги, яка дасть їй змогу деокупувати території, не можна недооцінювати підготовку Росії, зокрема, зі створення оборонних рубежів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми ніколи не повинні недооцінювати росіян. Лінія фронту була статичною довгий час, російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ", - сказав він у коментарі CNN.

Столтенберг зазначив, що війни за своєю природою непередбачувані, але Україна вже доводила, що може деокупувати територію, яка перебувала під контролем росіян.

За словами генсека НАТО, все озброєння і підготовка для українців від країн НАТО, включно з дев'ятьма добре навченими й оснащеними бригадами, мають допомогти звільнити від окупантів більше території під час контрнаступу.