Події

20:12 10.05.2023

Кабмін урегулював роботу нотаріусів на території з невисокою інтенсивністю бойових дій

1 хв читати
Кабмін урегулював роботу нотаріусів на території з невисокою інтенсивністю бойових дій

Кабінет Міністрів України врегулював роботу нотаріусів на території з невисокою інтенсивністю бойових дій.

Відповідну постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану" уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

Як повідомляється на сайті уряду, ухвалена постанова дасть змогу забезпечити об'єктивну можливість функціонування державних електронних ресурсів і безпосередній доступ мешканців територій, що мають невисоку інтенсивність бойових дій, до адміністративних послуг.

Зокрема, у сфері нотаріату ухвалені зміни передбачають регламентацію таких питань як: перевірка дійсності довіреності, оформленої без використання спеціальних бланків нотаріальних документів; скасування низки обмежень на вчинення окремих нотаріальних дій, зокрема деяких видів правочинів, виключається також норма щодо зупинення перебігу строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття під час дії воєнного стану.

Постанова також скасовує низку обмежень у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу.

Зокрема, постанова визначає коло осіб, щодо яких застосовується тестування як форма контролю у сферах держреєстрації, а також визначає процедурні питання його проведення, зокрема в разі сигналу повітряної тривоги.

Теги: #кабмін #робота #нотаріуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 02.05.2023
Лубінець не згоден із Верещук, яка порадила українським громадянам, котрі проживають на окупованій території, не оформлювати роспаспорти

Лубінець не згоден із Верещук, яка порадила українським громадянам, котрі проживають на окупованій території, не оформлювати роспаспорти

18:15 02.05.2023
Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

Кабмін розширив перелік категорій переселенців, які мають право на отримання тимчасового житла

17:55 01.05.2023
Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності

Кабмін затвердив Енергетичну стратегію України до 2050 року для досягнення вуглецевої нейтральності

08:15 28.04.2023
Розвиток ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: виклики для України

Розвиток ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень: виклики для України

21:45 26.04.2023
Уряд призначив членами наглядової ради від держави АТ "Укрпошта" Сергія Деркача та Костянтина Гуру

Уряд призначив членами наглядової ради від держави АТ "Укрпошта" Сергія Деркача та Костянтина Гуру

15:19 25.04.2023
Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

Кабмін визначив шість населених пунктів у п'яти областях для комплексного відновлення за новими принципами - Шмигаль

16:46 18.04.2023
Кабмін України створив Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

Кабмін України створив Координаційний штаб з питань реалізації прав переселенців

17:39 06.04.2023
Кількість вакансій в Україні зросла на 14% у березні 2023 р. - дослідження Work.ua

Кількість вакансій в Україні зросла на 14% у березні 2023 р. - дослідження Work.ua

17:20 04.04.2023
Уряд розпочинає реалізацію нової держполітики у сфері гуманітарного розмінування - Шмигаль

Уряд розпочинає реалізацію нової держполітики у сфері гуманітарного розмінування - Шмигаль

19:28 03.04.2023
Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

Раді пропонують закликати Кабмін розірвати з УПЦ (МП) договори оренди комплексів Почаївської Успенської лаври

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Бахмутському напрямку за добу вбито 203 окупантів, 216 поранені та п'ятеро потрапили в полон

У РФ запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" на критичному рівні, але великий запас С-300 - українська воєнна розвідка

ГУР Міноборони: Якби Україна 9 травня щось хотіла зробити в Москві, ефект побачили б

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

ОСТАННЄ

Ворог обстріляв Нікополь, пошкоджено промислове підприємство

Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

На окремих ділянках бахмутського напрямку ворог не зміг утримати натиск ЗСУ та відступив на дистанцію до двох кілометрів

Голова Військового комітету НАТО: На полі бою росіяни сфокусуються на кількості, українці – на якості

НАТО не кваліфікує Китай як загрозу - воєначальник

На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

Сили оборони завдали ударів по п'яти місцях скупчення окупантів за добу

У Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо "зернової угоди"

На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

Командувач ПС ЗСУ підписав окупантам ракету "HARM": Упевнений, через деякий час підписуватимемо ці ракети на винищувачах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА