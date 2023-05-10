Події

19:55 10.05.2023

Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

1 хв читати
Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів у середу зустріч із головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації президента Бразилії Селсо Аморімом, під час якої сторони обговорили можливість приєднання Бразилії до пошуку шляхів забезпечення сталого й довготривалого миру в Україні на базі поваги до міжнародного права, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

"У цьому контексті, заступник глави зовнішньополітичного відомства України, позитивно відзначивши наміри Президента Лули да Сілви сприяти досягненню миру в Україні, запросив Бразилію активно долучитися до роботи Формули миру, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським", - повідомляється на сайті МЗС України.

Мельник висловив подяку Бразилії за послідовну підтримку України в міжнародних організаціях, солідарність із українським народом, а також за надану Україні гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час обговорення пріоритетних сфер співробітництва в торговельно-економічній сфері співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість у розширенні та поглибленні відносин стратегічного партнерства, які існують між Україною та Бразилією, і наповненні їх конкретним змістом, розповіли в українському зовнішньополітичному відомстві.

 

 

Теги: #мзс #співробітництво #бразилія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 09.05.2023
У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

16:09 09.05.2023
Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

Київ розглядає присутність іноземних лідерів на заході в Москві як аморальний та недружній крок - заява МЗС

11:53 09.05.2023
Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

17:36 05.05.2023
МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням ПП "Дорогуськ - Ягодин"

МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням ПП "Дорогуськ - Ягодин"

15:02 05.05.2023
Глава МЗС Бахрейну відвідав Ірпінь і Гостомель, а також провів півторагодинні переговори з Кулебою про співпрацю

Глава МЗС Бахрейну відвідав Ірпінь і Гостомель, а також провів півторагодинні переговори з Кулебою про співпрацю

20:42 04.05.2023
Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

18:47 02.05.2023
МЗС: Вступ України до НАТО - в інтересах самого альянсу, закликаємо партнерів проявити лідерство

МЗС: Вступ України до НАТО - в інтересах самого альянсу, закликаємо партнерів проявити лідерство

15:39 02.05.2023
Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

Глава МЗС України: Треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся

14:25 02.05.2023
Глава МЗС України запевнив прем'єра Північної Македонії в підтримці її головування в ОБСЄ

Глава МЗС України запевнив прем'єра Північної Македонії в підтримці її головування в ОБСЄ

12:24 29.04.2023
Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

Київ закликав партнерів до пошуку збалансованого вирішення питання імпорту агропродукції на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Бахмутському напрямку за добу вбито 203 окупантів, 216 поранені та п'ятеро потрапили в полон

У РФ запаси ракет "Кинджал" і "Калібр" на критичному рівні, але великий запас С-300 - українська воєнна розвідка

ГУР Міноборони: Якби Україна 9 травня щось хотіла зробити в Москві, ефект побачили б

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

ОСТАННЄ

Кабмін урегулював роботу нотаріусів на території з невисокою інтенсивністю бойових дій

Ворог обстріляв Нікополь, пошкоджено промислове підприємство

На окремих ділянках бахмутського напрямку ворог не зміг утримати натиск ЗСУ та відступив на дистанцію до двох кілометрів

Голова Військового комітету НАТО: На полі бою росіяни сфокусуються на кількості, українці – на якості

НАТО не кваліфікує Китай як загрозу - воєначальник

На заводі боєприпасів у Швеції стався вибух

Сили оборони завдали ударів по п'яти місцях скупчення окупантів за добу

У Стамбулі розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо "зернової угоди"

На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

Командувач ПС ЗСУ підписав окупантам ракету "HARM": Упевнений, через деякий час підписуватимемо ці ракети на винищувачах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА