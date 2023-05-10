Заступник глави МЗС України Мельник обговорив із головним дипрадником президента Бразилії шляхи встановлення миру в Україні та розширення партнерства

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів у середу зустріч із головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації президента Бразилії Селсо Аморімом, під час якої сторони обговорили можливість приєднання Бразилії до пошуку шляхів забезпечення сталого й довготривалого миру в Україні на базі поваги до міжнародного права, відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

"У цьому контексті, заступник глави зовнішньополітичного відомства України, позитивно відзначивши наміри Президента Лули да Сілви сприяти досягненню миру в Україні, запросив Бразилію активно долучитися до роботи Формули миру, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським", - повідомляється на сайті МЗС України.

Мельник висловив подяку Бразилії за послідовну підтримку України в міжнародних організаціях, солідарність із українським народом, а також за надану Україні гуманітарну допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час обговорення пріоритетних сфер співробітництва в торговельно-економічній сфері співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість у розширенні та поглибленні відносин стратегічного партнерства, які існують між Україною та Бразилією, і наповненні їх конкретним змістом, розповіли в українському зовнішньополітичному відомстві.