Події

19:21 10.05.2023

Сили оборони завдали ударів по п'яти місцях скупчення окупантів за добу

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Сили оборони завдали ударів по п'яти місцях скупчення окупантів за добу

Авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів за добу, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Зі свого боку підрозділи ракетних військ і артилерії вразили один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, один склад паливно-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

За даними Генштабу, у зв'язку з тим, що російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій переобладнано під медичні заклади. "У Луганську приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості", - повідомляється у зведенні.

 

Теги: #україна #генштаб_зсу #зведення

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