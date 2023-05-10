Окупанти розмістили вивезених із Токмака жителів у Бердянську в незадовільних умовах і забороняють їм повертатися назад

Жителів окупованого м. Токмак Запорізької області, яких російські окупанти примусово вивезли з міста, розмістили в м. Бердянськ у незадовільних умовах, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація "евакуювала" до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх у жахливих побутових умовах, у приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів", - ідеться в повідомленні.

Також окупанти заборонили на невизначений термін вивезеним громадянам повертатися назад у Токмак.

При цьому, за даними Генштабу, російські окупанти під приводом евакуації мирних жителів продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

"В Енергодарі військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували всі міські медичні заклади, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовані всі підприємства, розташовані в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції", - йдеться у зведенні.