На Бахмутському напрямку за добу вбито 203 окупантів, 216 поранені та п'ятеро потрапили в полон

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною, але контрольованою, за добу 203 російські окупанти знищені, 216 дістали поранень і п'ятеро потрапили в полон, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу загалом на напрямку відбулося 524 обстріли. Ворог гатив по наших позиціях, тому розмови їхні про якийсь "снарядний голод" - це фейк. 28 бойових зіткнень відбулося, 10 авіанальотів. 203 окупантів знищені, 216 були поранені та п'ятеро потрапили в полон", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Також знищено 11 БМП, два бронетранспортери, легкий артилерійський тягач, шість польових складів із боєприпасами та один БПЛА типу ZALA.

Речник наголосив, що за можливості українські сили намагаються проводити контратакувальні дії в рамках успішної оборонної операції, яка "спрямована на головне - постійне знищення особового складу та бойових можливостей ворога".

"Ми бачимо наміри противника, знаємо їх, їхні сили та засоби", - додав Череватий.