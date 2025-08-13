Мерц: Після зустрічі з Путіним Трамп проінформує Зеленського й очільників європейських держав

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці проінформує про результати президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн.

"Після зустрічі з Путіним він (Трамп – ІФ-У) поговорить з Володимиром Зеленським та проінформує голів європейських держав. Ми сподіваємося на певний рух, на те, що буде мир в Україні", - сказав він на спільній із президентом України пресконференції у Берліні.