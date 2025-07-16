НМТ-2025 з української мови не склали 0,39% вступників, з історії України - 0,16% і з математики - 11,73%

Національний мультипредметний тест (НМТ) з української мови не склали 0,39% вступників, з історії України - 0,16% і з математики - 11,73%, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Українська мова, історія України та математика – обов’язкові предмети. І хоча результати з мови та історії приємно тішать: українську мову не склали 0,39% вступників, історію України не склали 0,16%; то з природничими дисциплінами ситуація менш оптимістична: фізику не склали – 10,37%, хімію – 6,05%. Цікаво з математикою. Вона лідер одночасно і за кількістю тих, хто набрав 200 балів (38,5%), і за кількістю тих, хто не склав предмет взагалі (11,73%)", - написав Бабак в телеграм-каналі на основі результатів основних сесій НМТ.

Він розповів, що фізику та хімію на НМТ обирають небагато вступників, зокрема, цього року фізику склали лише 7879 осіб, а хімію – 2578.

"Проте навіть за такої невеликої кількості, частка тих, хто не подолав поріг, залишається високою – майже на рівні з математикою (для порівняння, математику як обов’язковий предмет склали 284460 учасників). Насторожує ще й те, що фізика і хімія – вибіркові, отже, це був свідомий вибір випускників. Це ще раз підтверджує, що існують певні виклики у сприйнятті та засвоєнні природничих дисциплін", - написав голова комітету.

Також він розповів, що географію на НМТ обрали 64465 вступників, що є другим за популярністю предметом після англійської мови.

"І саме географія – рекордсмен за показником успішності – не склали лише 0,07%. Ймовірно, це пов’язано з тим, що географія – один з предметів на вибір для багатьох міжнародних спеціальностей. Там на вибір часто або географія, або англійська – саме тому географія стабільно у трійці найпопулярніших предметів. І, можливо, її вважають простішою", - вважає депутат.

Крім того, за його даними, лише 0,09% вступників не склали тест з біології.

"Здавалося, цей природничий предмет мав би так само показати невисокі результати (можливо, трішки стереотипно). Але ні. Навпаки, він серед предметів-лідерів. Ймовірно, це повʼязано з тим, що біологія – один із двох предметів на вибір для вступу на медичні спеціальності. Для вступу майбутнім медикам потрібно здати три обов’язкові предмети і ще один на вибір – біологію або хімію. Переважна більшість обрали біологію – 56451 учасник, у той час, коли хімію складали – 2578 вступників. Повʼязую це з тим, що в школах, банально, не вистачає умов для вивчення хімії – лабораторій та обладнання, що, зокрема, впливає на її популярність серед школярів", - написав він.

Серед іншого, у дописі йдеться, що НМТ з англійської не склали лише 2,33%, що є одним із найкращих результатів серед усіх предметів на вибір.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові проходять 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.