Події

16:49 10.05.2023

JYSK відновив магазин в одеському ТРЦ "Рів'єра"

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JYSK відновив магазин в одеському ТРЦ "Рів'єра"

Міжнародна мережа JYSK відновила пошкоджений ракетою країни-окупанта Росії магазин у ТРЦ "Рів'єра" (с. Фонтанка, Південна дорога), відкриття відбудеться 11 травня, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, у травні 2022 року в торговельний центр влучила російська ракета, унаслідок чого він зазнав суттєвих пошкоджень. Станом на сьогодні ТЦ "Рів'єра" повністю відновлений.

"Символічно, що рівно через рік після руйнування від ракетного удару відкриється повністю відбудований магазин JYSK у торговому центрі "Рів'єра" в Одесі. З відновленням роботи цього магазину мережа JYSK в Україні досягне довоєнної кількості 85 працюючих магазинів", - прокоментував country director JYSK в Україні Євген Іваниця, слова якого наведено в пресрелізі.

Як уточнено в повідомленні, у магазині JYSK у "Рив'єрі" було пошкоджено стіни, вітрини, частину обладнання та освітлення, внутрішні комунікації, вхідні двері. Під час відновлення його було перебудовано відповідно до сучасної концепції мережі 3.0 - із новим освітленням і просторим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій. Загальна площа магазину становить 1266 кв. м. Також магазин має додаткову виставкову зону для садових меблів площею 74 кв. м.

Окрім відновлення роботи в ТЦ "Рів'єра" з початку 2023 року мережа JYSK відкрила два нових магазини та анонсувала відкриття ще чотирьох нових точок до кінця літа: у червні - у Коломиї Івано-Франківської області та Кам'янському Дніпровської області, у липні - у Софіївській Борщагівці Київської області, у серпні - у Дрогобичі Львівської області.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group, з більш ніж 3,2 тис. магазинів у 48 країнах. Виторг JYSK у 2021/22 фінансовому році становив EUR 4,87 млрд.

Наразі в Україні працюють 84 магазини JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. Штат JYSK в Україні налічує понад 800 співробітників.

Теги: #одеса #нерухомість #jysk

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