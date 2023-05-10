ГУР Міноборони: Якби Україна 9 травня щось хотіла зробити в Москві, ефект побачили б

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи інформацію в російських ЗМІ про нібито спробу українських сил 9 травня атакувати Москву дронами, заявив, що якби Україна справді щось хотіла зробити, то "цей ефект би побачили".

"Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми цей ефект, безумовно, побачили б. Не один раз були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва, що наша мета - військові об'єкти. Те, що стосується пропагандистських заходів, - малоцікаво", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що головна загроза для жителів РФ 9 травня "виходила від їхнього режиму та їхнього силового блоку".

Раніше Юсов заявляв, що Росія може готувати чергові провокації проти цивільного населення, а також проти Білорусі до 9 травня.