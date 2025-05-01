Інтерфакс-Україна
Події
09:20 01.05.2025

Очільник МЗС Люксембургу пообіцяв бути в Києві 9 травня на знак підтримки України

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Очільник МЗС Люксембургу пообіцяв бути в Києві 9 травня на знак підтримки України
Фото: https://www.facebook.com/XavierBettelPM

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель пообіцяв главі зовнішньополітичного відомства України Андрію Сибізі змінити свої плани і відвідати Київ в ніч на 9 травня для засвідчення підтримки України.

"Я розмовляв з міністром закордонних справ і моїм другом Андрієм про те, що в ніч на 9 травня в Люксембурзі відзначається День Європи, і що в нас тоді будуть гості. А 10 травня ми проводимо святкування Дня Європи в одному з населених пунктів Люксембургу, де також маємо виступати з промовою. Але Андрій наголосив, наскільки важливо бути присутнім саме в ніч на 9-те", - сказав він на пресконференції у Києві в середу.

Міністр зазначив, що це особливо важливо тому, що в межах свого головування в Раді міністрів Європейської Ради Люксембург активно просуває створення спеціального кримінального суду, де є запит з української сторони на підтримку європейських країн.

"Якщо ж 9 травня стане важливим кроком у цьому процесі — напередодні зустрічі наприкінці місяця в Люксембурзі, де я сподіваюся на присутність міністра для офіційного подання цього запиту, — я пообіцяв Андрію, що зміню всі свої плани і намагатимусь бути тут у ніч на 9-те, щоб засвідчити підтримку Люксембургу Україні", - сказав він.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомляв, що міністр Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС запросив колег відвідати Україну 9 травня на знак солідарності з Україною.

Теги: #київ #беттель #9травня

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