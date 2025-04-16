Інтерфакс-Україна
Події
16:42 16.04.2025

Сибіга запросив міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня

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Сибіга запросив міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня
Фото: https://www.president.gov.ua/

Українське Міністерство закордонних справ розраховує, що міністри закордонних справ ЄС приймуть запрошення відвідати Україну 9 квітня на знак солідарності з українським народом, повідомив речник МЗС Георгій Тихий. 

"В понеділок міністр законної справи Андрій Сибіга виступав на Раді міністрів закордонних справ ЄС в режимі онлайн. Серед іншого…міністр також запросив своїх колег-міністрів закордонних справ ЄС відвідати Україну 9 травня на знак солідарності з Україною", - сказав він на брифінгу в Києві в середу.

За словами речника, цей візит може бути знаком того, що міжнародна спільнота, європейські партнери з Україною, особливо, коли "на цьому тлі буде відбуватися свято "побєдонесия" в Москві.

"Це запрошення для міністрів закордонних справ ЄС. Вони це запрошення отримали. Ми знаємо, що відгуки позитивні. Розраховуємо, що цей візит відбудеться, для нас це дуже важливо. Сподіваємося, що дійсно буде прекрасна нагода показати нашу єдність на тлі російської агресії і терору", - заявив Тихий.

Теги: #мзс_україни #єс #9_травня

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