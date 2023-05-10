Глава МЗС України: Якби Путін хотів справжнього миру, він би не розпочав війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо Німеччина хоче безпеки в Європі, Україна має бути членом НАТО, що запобіжить новим війнам.

"Якби він (президент РФ Володимир Путін – ІФ-У) хотів справжнього миру, він би не розпочав цю війну... Це не те зло, з яким можна мати справу. У нас є законне рішення Ради національної безпеки, ухвалене у відповідь на минулорічну анексію Путіним українських земель, що прямі переговори з Путіним неможливі", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bild.

Міністр наголосив, що Україна "терпляче вела переговори з Росією з 2014-го до 2022 року".

"Першу частину цих переговорів підтримали Німеччина і Франція. І нам порадили піти на поступки тут і там. Це спрацювало? Ні, ми перебуваємо в найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни", - зазначив він.