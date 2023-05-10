Події

14:02 10.05.2023

Глава МЗС України: Якби Путін хотів справжнього миру, він би не розпочав війну

1 хв читати
Глава МЗС України: Якби Путін хотів справжнього миру, він би не розпочав війну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо Німеччина хоче безпеки в Європі, Україна має бути членом НАТО, що запобіжить новим війнам.

"Якби він (президент РФ Володимир Путін – ІФ-У) хотів справжнього миру, він би не розпочав цю війну... Це не те зло, з яким можна мати справу. У нас є законне рішення Ради національної безпеки, ухвалене у відповідь на минулорічну анексію Путіним українських земель, що прямі переговори з Путіним неможливі", - сказав Кулеба в інтерв'ю Bild.

Міністр наголосив, що Україна "терпляче вела переговори з Росією з 2014-го до 2022 року".

"Першу частину цих переговорів підтримали Німеччина і Франція. І нам порадили піти на поступки тут і там. Це спрацювало? Ні, ми перебуваємо в найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни", - зазначив він.

Теги: #війна #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 09.05.2023
У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

11:53 09.05.2023
Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

Глава МЗС закликає надати Україні літаки F-16 і більше систем ППО

10:21 09.05.2023
Окупанти в понеділок незначно просунулися в Бахмуті та завдали ударів по лінії Куп'янськ - Кремінна - ISW

Окупанти в понеділок незначно просунулися в Бахмуті та завдали ударів по лінії Куп'янськ - Кремінна - ISW

16:16 08.05.2023
Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

Агресор пошкодив 1433 об'єкти медінфраструктури з початку повномасштабної війни - МОЗ

08:53 08.05.2023
В Україні 480 дітей загинули через збройну агресію РФ

В Україні 480 дітей загинули через збройну агресію РФ

08:27 08.05.2023
ЗС України знищили 540 окупантів, 7 танків, 8 артсистем і 42 БПЛА за добу

ЗС України знищили 540 окупантів, 7 танків, 8 артсистем і 42 БПЛА за добу

07:24 08.05.2023
ЗС України за добу відбили 55 ворожих атак на 4 напрямках

ЗС України за добу відбили 55 ворожих атак на 4 напрямках

07:22 08.05.2023
Авіація ЗС України за добу завдала 8 ударів по ворожих позиціях

Авіація ЗС України за добу завдала 8 ударів по ворожих позиціях

07:15 08.05.2023
Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БПЛА, усі дрони знищено

Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БПЛА, усі дрони знищено

20:36 07.05.2023
Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

Найближчий час має стати плідним у постачанні зброєю воїнів і в переговорах із партнерами - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

Російські окупанти планують вивезти з Енергодара 3,1 тис. працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

ОСТАННЄ

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Мовний омбудсмен: На всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови

Президент Грузії проти відновлення авіасполучення з РФ

МЗС Польщі викликало посла РФ через інцидент за участю російського винищувача та літака польської прикордонної служби

У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, загинув мирний житель, під завалами може бути жінка - ОВА

Російські окупанти планують вивезти з Енергодара 3,1 тис. працівників ЗАЕС - "Енергоатом"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсон - голова ОВА

Українські рятувальники отримали 14 одиниць спецтехніки від німецьких партнерів

Керівника апарату "ради оборони днр" засуджено до максимального покарання - 15 років позбавлення волі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА