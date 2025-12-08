Інтерфакс-Україна
Події
08:54 08.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 790 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 790 ворожих цілей
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 790 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок понеділка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 302 одиниці особового складу, з яких 153 – ліквідовано; 22 точки вильоту пілотів БпЛА; 3 бронемашини; 5 артилерійських систем; 17 одиниць автомобільної техніки; 13  мотоциклів; 65 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–07.12) знищено/уражено 7082 цілі, з них 2585 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

Джерело: https://t.me/usf_army/1275

Теги: #війна #сбс #цілі #ураження

